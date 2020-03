Harry und Kate: Tränenreicher Abschied

Wie Royal-Expertin Angela Mollard jetzt in der britischen Presse berichtet, sollen Kate und Harry sich nach Weihnachten getroffen haben. Dabei soll die Herzogin in Tränen aufgelöst gewesen sein. Laut einer den Royals nahestehenden Quelle soll Kate bei diesem Treffen auch zu Harry gesagt haben, dass sie sich fühle, als würde sie einen Bruder verlieren. Auch Harry hatte Kate in der Vergangenheit immer wieder als große Schwester, die er nie hatte, bezeichnet.