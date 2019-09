Mit einem Erfolg am Freitag würde man den Erzrivalen auf Distanz halten und bräuchte in den beiden Duellen mit Nordirland sowie gegen die Underdogs Estland und Weißrussland (je eine Partie) nur sieben weitere Punkte, um sich das EM-Ticket zu sichern. Für die Endrunde, die eine halbe Heim-EM ist, schließlich finden zwei oder sogar drei – falls sich Ungarn nicht qualifiziert – Spiele der Vorrunde in der Allianz Arena statt. In Hamburg sagt man "Moin!" – also könnte es für den DFB-Tross am Freitagabend bei einem Erfolg "Moin, München!" heißen. Ihr Basisquartier wird die Nationalelf 2020 bei Adidas aufschlagen, am Firmensitz in Herzogenaurach.

Positive DFB-Bilanz im 44. Duell gegen die Niederlande

Löws Mannschaft freut sich auf den ewigen Klassiker gegen die Niederlande, dieses 44. Duell (16 Siege, elf Niederlagen aus DFB-Sicht). "Das sind große Spiele. Da steht man auf dem Platz und denkt: geil. Es gibt nichts Schöneres, als dann als Sieger den Platz zu verlassen", sagte BVB-Kapitän Reus und verglich das Prestigeduell mit "Dortmund gegen Schalke".

Nur: Wer ist dann wer?

