Damit setzten die Münchner ihre Siegesserie in der Bundesliga fort, holte den zwölften Sieg in den letzten 13 Liga-Partien. Letztlich war es ein müheloser Erfolg gegen Wolfsburg, in der ersten Halbzeit zog man nach 34 Minuten kurz an und erzielte in vier Minuten zwei Treffer durch Serge Gnabry und Robert Lewandowski. Nach der Pause erhöhten James Rodríguez, Thomas Müller, Joshua Kimmich und wieder Lewandowski auf 6:0 – easy going also.