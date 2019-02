THIAGO, NOTE 3: Retter in der Not, als er den Kopfball von McKennie noch von der Torlinie kratzte (33.). Umsichtiger Boss im zentralen Mittelfeld – ohne Glanzmomente. Dafür waren gegen biedere Schalker andere Spieler zuständig. LEON GORETZKA, NOTE 3: Bayern-Spiele ohne Goretzka-Tor? Gibt’s die überhaupt noch? Ja, doch. Gegen Schalke wurde der 24-Jährige nicht so oft wie zuletzt im gegnerischen Strafraum gesichtet. Er bemühte sich an Thiagos Seite um Spielkontrolle. Schoss noch ans Außennetz (46.).

Serge Gnabry in bestechender Form

SERGE GNABRY, NOTE 2: Weiter in bestechender Form und eine der wichtigsten Waffen in der Offensive. Scheiterte freistehend vor Fährmann (18.), war immer wieder an Angriffen beteiligt. Vor Lewandowskis 2:1 erkämpfte er den Ball. Und dann köpfte er nach Lewy-Fallrückzieher zum 3:1 ein (57.).

JAMES RODRÍGUEZ, NOTE 2: Hat sich seinen Stammplatz zurückgeholt – endlich. Der Kolumbianer brillierte gegen Schalke mit tollen Pässen, so war er an den ersten beiden Toren direkt beteiligt. Allerdings auch am Ausgleich der Schalker, als ihm ein Abspielfehler im Mittelfeld unterlief. Prüfte Fährmann mit einem Schlenzer (30.).

KINGSLEY COMAN, NOTE 2: Die Schnelligkeit und Antrittsstärke des Franzosen überforderte Schalkes Defensive. Gleich zu Beginn mit einer gefährlichen Hereingabe (5.). Leitete mit einem Dribbling über die linke Seite das 3:1 ein. Darf bei Pässen und Flanken noch präziser werden.

Robert Lewandowski vollendet cool

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: Das erste Tor erzwang der Kapitän mit seinem Einsatz gegen Bruma, das zweite gehörte dann ihm allein: Nach James-Pass vollendete er ganz cool an Fährmann vorbei (27.). Es war sein 100. Tor in der Arena und das 119 Bundesliga-Tor für Bayern insgesamt. Zog mit Roland Wohlfahrt gleich und liegt nun auf Platz drei der ewigen Bestenliste. Sah nach einem harten Foul an Caligiuri die Gelbe Karte (34.). Vergab noch eine Riesenchance (74.).

FRANCK RIBÉRY, NOTE 3: Von den Fans lautstark gefeiert und minutenlang besungen. Kam in der 68. Minute für Coman ins Spiel. Wirbelte noch ein bisschen in der Offensive. Schalke war zu diesem Zeitpunkt bereits besiegt.

JAVI MARTÍNEZ, OHNE NOTE: In der 78. Minute für James eingewechselt. Sicherte den Sieg im defensiven Mittelfeld mit ab.

ALPHONSO DAVIES, OHNE NOTE: Wurde kurz vor Schluss für Gnabry eingewechselt.

