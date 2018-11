Müller wirkungslos, Goretzka mit fatalem Fehler

Nach einem völlig verkorksten Fußball-Jahr inklusive des blamablem Scheiterns bereits in der WM-Gruppenphase zeigte das DFB-Team am letzten Spieltag der Nations League 85 Minuten lang die beste Leistung des Jahres. Doch am Ende verspielte die Truppe von Bundestrainer Joachim Löw gegen Erzrivale Niederlande ein 2:0.