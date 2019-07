JOSHUA KIMMICH, NOTE 2: Der Rechtsaußen räumte nach gut zehn Minuten in einem Offensivzweikampf fast die Eckfahne um. Spielte kurz vor der Pause im gegnerischen Strafraum Sitzfußball – gekonnt. Kurzer Schreckmoment in der zweiten Halbzeit als er einmal behandelt werden musste. Aber alles ok. Spielte durch.