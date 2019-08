Thiago überraschend schlecht

THIAGO, NOTE 5-: Der Spielmacher und Taktgeber mit einigen Unkonzentriertheiten in Halbzeit eins, derartige Fehlpässe ist man von ihm nicht gewohnt. Lief nicht rund, fehlendes Timing gerade mit Tolisso. Wurde in Halbzeit zwei nicht besser. Sein Patzer führte zum 0:1. Auch vor dem 0:2 unglücklich im Spielaufbau. Wundersamer Auftritt, daher die 5-. Raus nach 80 Minuten.

CORENTIN TOLISSO, NOTE 4: Erstes Pflichtspiel von Beginn an seit 322 Tagen, seit seinem Kreuzbandriss im September letzten Jahres. Durfte überraschend anstelle von Sanches ran. Als halbrechter Achter eher defensiv orientiert, um den Spielaufbau bemüht. Oft zu umständlich, einen Schritt zu langsam. Getunnelt vor dem 0:1.

LEON GORETZKA, NOTE 4: Agierte halblinks als Achter, sehr offensiv aufgestellt. Drang immer mal wieder in den Strafraum ein. Hatte eine gute Schusschance, zu lasch abgezogen. Ging Torhüter Hitz recht rüde im eigenen Fünfer an, eine softe Rudelbildung folgte (36.). Tauchte in der zweiten Halbzeit total ab.

THOMAS MÜLLER, NOTE 5: Nicht immer top in Ballbehandlung und -weiterleitung zu seinen Mitspielern. Die rechte Außenbahn, auf der er den angeschlagenen Gnabry vertrat, ist nicht sein Ding. Zu viel Ungenaues, beschwerte sich, nicht genügend Bälle zu bekommen. Musste als erster weichen - in der 66. Minute für Davies.

KINGSLEY COMAN, NOTE 4: Nach seiner Knieprellung vom Mittwoch sichtbar vorsichtig und eher zaghaft in den Zweikämpfen. Der Franzose mit einer guten Doppelchance, zunächst blockte Toprak seinen ersten Versuch, dann reagierte Keeper Hitz hervorragend (23.). Hätte per Kopf das 1:1 machen müssen. Pech und Unvermögen – unglücklicher Abend für Coman.

Lewandowski verlor mehr Bälle als er behauptete

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 5: Der ehemalige Dortmunder musste nicht gegen den kurzfristig ausgefallenen Hummels ran, seine erste Chance war ein Kopfbällchen nach Pingpong-Vorlagen. Verlor mehr Bälle als er behaupten konnte. Nicht zwingend genug. Sah Gelb für zu rustikales Einsteigen gegen Hitz nach Comans Kopfballchance (60.).

ALPHONSO DAVIES, NOTE 4: Der Kanadier, Typ variabler Dampfmacher, kam in der 66. Minute für Müller. Behauptete immerhin einige Bälle ganz ordentlich. Mehr auch nicht.

RENATO SANCHES, NOTE 4: Bitter für den Portugiesen, dass er zunächst draußen war und Tolisso für ihn spielte. Kam dann direkt nach dem 0:2 rein (70.), konnte keine großen Impulse mehr setzen.

BENJAMIN PAVARD, Ohne NOTE: Der Neuzugang von Absteiger VfB Stuttgart durfte erst ab der 80. Minute sein Pflichtspiel-Debüt für die Bayern geben, rückte auf die rechte Abwehrseite, eigentlich Außenbahn.

