Nach einem Freistoß in der 57. Minute landete ein Abpraller außerhalb des Sechzehners direkt vor Böhnlein. "Der Ball springt vor mir runter und ich versuche ihn, aufs zweite Eck zu hauen. Dass er so hinten reinfliegt, ist natürlich auch ein bisschen Glück", so der 30-Jährige. Für ihn sei es "eine Riesenfreude für Sechzig ein Tor zu schießen".