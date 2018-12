Hasan Salihamidzic: "Liverpool ist die Mannschaft der Stunde, sie sind Tabellenführer in England. Sie spielen guten Fußball, sehr körperbetont, geben richtig Gas. Als Spieler habe ich da nicht gespielt, wir freuen uns drauf. Man muss da zwei gute Tage haben, Liverpool ist eine Mannschaft, die letztes Jahr Finalist war. Ein Brocken, aber darauf freut man sich als Spieler. Das nehmen wir gerne an. Jürgen Klopp ist ein Toptrainer, einer, der auch ganz lustig ist in Pressekonferenzen. Ein deutsches Duell auf dieser Ebene - sehr interessant. Das sind die Aufgaben, die in jeder Karriere zu meistern sind." (Lesen Sie hier: Das sind die "Reds" von Trainer Jürgen Klopp)