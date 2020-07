Bei Heimspielen aber konnte er Triumphe feiern, etwa in München, wo er in einem ersten Wahlgang mit über 78 Prozent wiedergewählt wurde – ein wahrhaft einmaliges Ergebnis. Und als Präsident des Deutschen Städtetags (nur zwei Jahre lang) wurde er schnell zum Sprachrohr kommunaler Finanznot ("Rettet Deutschlands Städte jetzt!") und zum Wegbereiter moderner Stadtforschung und Stadtentwicklungspolitik. Als Spitzenkandidat der bayerischen SPD erlebte er zwar keine Münchner Resultate, aber doch heute unglaubliche 30 Prozent, was er gelegentlich mit aktuellen Umfragen verglich und mit den Worten "Sein tut’s was" kommentierte.

Wichtig für Vogel: Die Erinnerungskultur und seine Religiosität

Dass es in Wahrheit nicht nur einen Vogel, sondern derer zwei gab, haben die beiden begünstigten Parteien nicht gerne an die große Glocke gehängt, um den eigenen nicht durch den anderen zu relativieren. Dabei haben die beiden Brüder, der Hans-Jochen von der SPD und der Bernhard von der CDU Unglaubliches geleistet: Sie haben nicht nur in der alten Bundesrepublik höchste Ämter inne, sondern auch in den neuen Bundesländern: Bernhard, lange Zeit Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, wurde auch Regierungschef in Thüringen, und Hans-Jochen Vogel, der Oberbürgermeister der heimlichen Hauptstadt, wurde auch Regierender Bürgermeister von Berlin. Zwei Integrationsfiguren für Ost und West, aus einer Familie.

Man kann Hans-Jochen Vogel aber nicht würdigen, ohne auf zwei Aspekte einzugehen, die eine außerordentliche Rolle in seinem Leben gespielt haben: Die Erinnerungskultur, die ihn jahrzehntelang beschäftigte, zu Aktivitäten antrieb und nie ruhen ließ, damit sich das Unrecht der NS-Gewaltherrschaft niemals wiederholt, und seine Religiosität, die viele bei einem Spitzenpolitiker nicht vermuteten. Vor einigen Jahren lud er mit mir gemeinsam Kardinal Reinhard Marx ins Ehrenbürger-Zimmer im Alten Rathausturm ein, um Einladungsschulden abzutragen. Die beiden debattierten immer heftiger über Aussagen der neuesten Katechismus-Ausgabe, bis Hans-Jochen kurz austreten musste. "Sagen Sie", fragte mich der Kardinal ganz verunsichert, "ist er mit Ihnen auch so streng?"

Vorbild, eine Orientierungshilfe und ein Fels in der Brandung

Dass man auch im Ruhestand noch Maßstäbe setzen kann, höchst aktuelle und bedeutsame Maßstäbe, bewies er ohne jede Ausnahme in den letzten Jahrzehnten: Er arbeitete mit seinem durch und durch preußischen Pflichtbewusstsein an seinen Büchern und neuen politischen Initiativen und an der Pflege unglaublich vieler politischer Freundschaften, aber er diente sich niemandem als "Türöffner" für Geschäfte aller Art an, versilberte weder seine Erfahrungen noch seine Beziehungen aus jahrzehntelanger politischer Tätigkeit. Da könnte sich doch mancher seiner Nachfolger eine Scheibe abschneiden.

Hans-Jochen, ich danke Dir wie alle Sozialdemokraten, dass Du uns so unglaublich lange ein Vorbild, eine Orientierungshilfe und ein Fels in der Brandung warst. Und wem auch immer Du im Himmel begegnen wirst: Sei nicht zu streng mit ihnen!

