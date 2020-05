FC Bayern übernimmt gesellschaftliche Verantwortung

So viel Wahrheit in Rettigs Aussagen auch stecken mag: Seine Vorwürfe dürften an den Bayern-Verantwortlichen abprallen. Schließlich können die Münchner darauf verweisen, dass sie in dieser komplizierten Corona-Zeit sehr wohl gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Da wäre zum Beispiel die gemeinsame Aktion mit dem Bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege, 80 Altenheimen in München Sachertorten zu spenden. Ebenso der 20-prozentige Gehaltsverzicht der Bayern-Profis und -Bosse.