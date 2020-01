TSV 1860 empfängt Eintracht Braunschweig

Traditionsduell der Löwen! Am Sonntag treffen die Münchner Löwen auf die Löwen aus Braunschweig. Nach fast drei Wochen intensiver Vorbereitung will das Team von Michael Köllner zum Auftakt der Restrückrunde an die guten Ergebnisse vom Jahresende anknüpfen.

Seit nunmehr sieben Spielen in Folge sind die Sechzger ungeschlagen, mit dem Tabellenvierten aus Niedersachen wartet auf die Giesinger allerdings ein harter Brocken. "Wir müssen uns gewaltig strecken, um unsere Serie fortzusetzen", sagte Köllner auf der Pressekonferenz. Lediglich das schlechtere Torverhältnis trennt die Braunschweiger von Relegationsrang drei, den aktuell Waldhof Mannheim belegt.

Braunschweig mit Ex-Löwe Pourie, Sorge um Owusu

Zudem verpflichtete der Tabellenvierte am Dienstag den letztjährigen Torschützenkönig und Ex-Sechzger Marvin Pourié. Der Angreifer spielte von 2009 bis 2010 bei den Münchner Löwen, kam aber aufgrund einer Suspendierung nur auf fünf Einsätze bei den Profis. Der Neuzugang der Braunschweiger ist bereits am Wochenende spielberechtigt und hat gute Chancen auf einen Platz in der Startelf.

Sechzig bangt hingegen um den Einsatz von Prince Owusu. Der Löwen-Stürmer, der zuletzt im Trainingslager überzeugte, verpasste die Trainingseinheit am Freitag aufgrund von Rückenproblemen.