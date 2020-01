Im Testspiel des TSV 1860 gegen eine spanische Arbeitslosenelf (5:1) hieß das Innenverteidiger-Duo Aaron Berzel und Dennis Erdmann. Schon beim 1:0 bei Preußen Münster im letzten Spiel vor der Winterpause musste Weber, damals verletzt, diesem Duo den Vortritt lassen. Nun saß er auch an seinem 25. Geburtstag draußen, Gleiches droht ihm beim Auftakt der Rest-Rückrunde gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag (13 Uhr). "Das ist ein hartes Rennen", sagte Trainer Michael Köllner über das Innenverteidiger-Trio: "Es geht darum, die Spieler aufzustellen, die momentan das Stärkste zeigen. In der Innenverteidigung sind das Nuancen."