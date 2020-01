TSV 1860 in Zwickau gefordert

Nach dem fulminanten 4:1-Auftaktsieg in die Rest-Rückrunde gegen Eintracht Braunschweig sind die Löwen am Sonntag beim FSV Zwickau gefordert. Dort wollen die Sechzger den dritten Sieg in Serie, was ihnen bislang in ihrer Drittliga-Historie noch nicht gelungen ist.

"In Zwickau ist es brutal schwer, zu gewinnen. Wenn dort jemand gewonnen hat, dann meist erst in den letzten Minuten", sagte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Freitag über den kommenden Gegner.

Noel Niemann fällt aus

Als Tabellendreizehnter hat der Ost-Klub aktuell fünf Punkte weniger auf dem Konto als die Löwen, die auf Rang sieben der Tabelle liegen. Lediglich vier Zähler feheln den Sechzgern auf Relegationsrang drei.

In Zwickau muss Köllner auf Youngster Noel Niemann verzichten, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hat. Zudem kommt ein Einsatz für das Trio Tim Rieder, Semi Belkahia und Benjamin Kindsvater nach Verletzungen noch zu früh.