Salihamidzic: Goretzka hat "das gewisse Etwas"

Vier Torvorlagen und ein Treffer stehen für ihn bereits in der Bilanz, nachdem er vor der Winterpause – auch bedingt durch Verletzungen – nicht so richtig in Tritt gekommen war. Aktuell zeigt der lauf- und spielstarke Profi seinen Wert für Bayern. Er gebe der Mannschaft "das gewisse Etwas und übernimmt Verantwortung", lobte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.