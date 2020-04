Der "schwärzeste Tag der Vereinsgeschichte" für den BVB

Die Demütigung erster Güte titulierte die "Westfälische Rundschau" als "Hinrichtung", schrieb vom "schwärzesten Tag der Vereinsgeschichte" des BVB, der – kleine Ausrede – ohne sieben Stammspieler auskommen muss.

Horst Witzler (kein Witz, der Name!) wünscht sich vor Anpfiff "eine knappe Niederlage" und jammert nach der Klatsche: "Es war kein Halt in der Mannschaft. Nun stehe ich da und muss den Scherbenhaufen kitten."

Nur eine Woche lang, dann wird Witzler humorlos gefeuert. Zur Pause steht es (schon, oder: erst?) 4:0, Breitner und Roth treffen jeweils noch die Latte. In der Statistik heißt es, dass nach 40 Minuten ein BVB-Defensivmann ausgewechselt wird.

Uli Hoeneß: "Fünf Tore hätte ich schießen können"

Unklar ist, ob der sonst so bärbeißige Lorant, als Trainer des TSV 1860 in den 90er Jahren "Werner Beinhart" getauft, freiwillig geht – oder er ein exemplarisches Auswechsel-Opfer der zahnlosen Borussen wird. Der Elf-Gegentore-Keeper vor nur knapp 18.000 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße (doppelt so viele hätten reingepasst ein Jahr vor dem Umzug ins Olympiastadion) heißt übrigens Jürgen Rynio.

In der Dämmerung des trüben November-Samstags schaltet der Hausmeister des Grünwalder Stadions die Flutlichtmasten wohl zu spät ein. Bei schwachem Flutlicht erhöht dann Hoeneß vier Minuten nach der Pause gleich auf 5:0 – für das ZDF sind die Bilder nicht sendefähig, so können nur zehn der elf Bayern-Treffer im Zusammenschnitt gezeigt werden.

Munter geht das Schützenfest weiter und Rynio fragt sich schon "ob die eigentlich zweistellige Ergebnisse zeigen können an der Anzeigetafel. An so was denkt man als Torwart, wenn die Dinge so laufen."

Bayern vergibt weitere Großchancen, Hoeneß schimpft: "Wenn wir so hoch führen, fehlt mir einfach der richtige Ehrgeiz. Fünf Tore hätte ich schießen können." Borussias Ehrentorschütze Dieter Weinkauff meint: "Ein Weinkauff ist eben nicht genug." Worauf "die Mannschaftskollegen ihn fast verprügelt hätten", so Rynio im Rückblick. Die Westfalen steigen ein halbes Jahr später ab – mit den meisten Gegentoren ihrer Historie. Konträr die Bayern: Meister 1972 mit 101 Toren – bis heute einmalig.

