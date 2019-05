Ab 2013 war man mindestens bereits am vorletzten Spieltag durch, ob unter Jupp Heynckes (2013 und 2018), Pep Guardiola (2014-‘16) oder Carlo Ancelotti (2017). Beim 0:0 vergangenen Samstag in Leipzig vergab Bayern den ersten Meister-Matchball. Wird dieser Titel, es wäre Nummer 29 insgesamt, zur "verflixten 7"? Kovac hoffnungsvoll: "Anspannung und Fokus bei uns sind sehr groß. Es erinnert mich an das Spiel gegen Dortmund (5:0, d.Red.), und das ist sehr gut." Die AZ nennt sieben Gründe für Bayerns siebten Streich in Serie: