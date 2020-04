AZ: Herr Stefinger, Linke- und FDP-Fraktion im Bundestag fordern eine Aussetzung der am 1. Juli geplanten Diätenerhöhung für Abgeordnete. Wie hält man es damit in der Unionsfraktion?

WOLFGANG STEFINGER: Auch in der Unionsfraktion mehren sich die Stimmen, die Anpassung der Abgeordnetenbezüge an die Lohnentwicklung 2019 auszusetzen. Während Unternehmer um ihre Firma kämpfen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind, wäre das meiner Meinung nach ein falsches Signal!