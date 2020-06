Köllner ergänzt: "In erster Linie ist Halle ein Thema. Wir sollten mit dem Blick nicht in die Zukunft schweifen. So fällt es schwer, sich auf Leistung zu konzentrieren. Unser Ansatz muss sein, das auszublenden: Gegen wen geht es die Woche drauf? Was ist im Juli? Kann ich noch aufsteigen?" Das Wichtigste sei "der nächste Schritt"– Halle.