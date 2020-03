FC Bayern bei Schalke 04 zu Gast

Nur drei Tage nach dem Skandal-Spiel in Sinsheim ist der FC Bayern erneut gefordert. Am Dienstagabend trifft der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Schalke 04 und will mit einem Sieg weiter in allen drei Wettbewerben vertreten sein.

Sportlich läuft es für die Münchner derzeit exzellent: Nach dem klaren 3:0-Hinspielerfolg im Achtelfinale der Champions League beim FC Chelsea, überzeugte das Team von Hansi Flick, bis zur Spielunterbrechung und dem folgenden Schulterschluss beider Mannschaften, auch bei der 6:0-Gala gegen Hoffenheim.

Für Flick dürfte es nach der starken Leistung am Samstag wenig Gründe geben, seine Startelf zu verändern. Fraglich ist, ob Leon Goretzka gegen seinen Ex-Klub eine Chance von Beginn an erhält.

Nübel steht bei den eigenen Anhängern in der Kritik

Gegner Schalke wartet seit dem Achtelfinal-Sieg gegen Hertha BSC Anfang Februar auf einen Sieg, in den letzten zwei Bundesliga-Spielen gab es gegen Leipzig und Köln jeweils zwei Klatschen bei einem Torverhältnis von 0:8.