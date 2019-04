FC Bayern: Ohne Neuer und Alaba im DFB-Pokal

Wenn geschätzt 770,7 Millionen Euro Marktwert auf 16,1 Millionen Euro treffen – dann empfängt der deutsche Rekordmeister FC Bayern den Zweitligisten FC Heidenheim zum DFB-Pokal-Viertelfinale. Es ist die nächste Woche der Wahrheit für die Münchner – verschärft durch das dürftige 1:1 beim SC Freiburg.

"Das, was am Wochenende passiert ist, ist überhaupt nicht relevant. Der BVB kommt nach Heidenheim", meinte Trainer Niko Kovac, wohl wissend, dass am Samstagabend der Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund ansteht (18.30 Uhr, live bei Sky und im AZ-Liveticker).

Kovac sagte weiter: "Ich konzentriere mich auf Heidenheim, das ist meine Aufgabe. Das Spiel am Mittwoch gibt uns hoffentlich das positive Gefühl für das Spiel gegen Dortmund. Wir sind alle gespannt auf die Woche. Wir sind alle nicht zufrieden mit dem Freiburg-Ergebnis. Das heißt aber nicht, dass wir die Woche nicht positiv beschließen."

Verzichten muss der Kroate bei diesem Unterfangen vorerst im Pokal auf Manuel Neuer, und wohl auch auf David Alaba, die ihre muskulären Probleme noch nicht überwunden haben.