"Das ist vorbei": Mats Hummels über das 7:1 gegen Brasilien

"Es wird ein schweres Spiel werden da in Berlin, ja, auch emotional wird es uns einiges abverlangen", meinte Tite und gab zu: "Die Leistung ist wichtig. Aber natürlich will ich auch ein gutes Resultat." Für Innenverteidiger Miranda ist das traumatische 1:7 der Seleção in Belo Horizonte dagegen gar kein Thema mehr, er war damals auch nicht dabei. "Was passiert ist, ist für uns Vergangenheit", hatte der Brasilianer am Sonntag in Berlin gesagt. "Jetzt schauen wir in die Gegenwart und die Zukunft. Wir arbeiten weiter."