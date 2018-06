Timo Werner, die Sturmhoffnung

Der gebürtige Stuttgarter hat in 14 Länderspielen schon acht Treffer erzielt – zum Vergleich und zur Einordnung: Klose in 24 WM-Partien 16 Tore. Ein Rucksack, mit dem Werner aufläuft? Er sieht das nicht so. "Ich fliege noch etwas unter dem Radar, kann eigentlich nur gewinnen", meint Werner, "das ist mein großer Vorteil." Leichtigkeit hilft. Und Rückendeckung vom mit 16 Toren Führenden der ewigen WM-Torschützenliste. "Timo kann irgendwann in die Weltspitze kommen, weil er diese Dynamik hat", schwärmt Klose vom Torschützenkönig des Confed Cup 2017 (drei Treffer).