Sie feierten gemeinsam drei Nummer-eins-Hits in den Single-Charts ("Now or Never", "You Can Get It" und "Summer Love"), waren gute Freunde und präsentierten sich als musikalisches Erfolgs-Duo. Doch seit September 2011 gehen Pop-Titan Dieter Bohlen und Sänger Mark Medlock getrennte Wege. Medlock wollte sich musikalisch weiterentwickeln, sagte er damals.