Was machen die bisherigen DSDS-Gewinner heute?

dapd/dpa 19 2012 gewann Luca Hänni mit nur 17 Jahren die Castingshow DSDS. Bis heute ist der Schweizer mit seiner Musik erfolgreich - besonders in seiner Heimat. 2017 gewann er mit DSDS-Gewinner Prince Damien die Tanzshow "Dance Dance Dance". Sein Song "She Got Me" schaffte es als Beitrag der Schweiz beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv ins Finale. Dort wurde er Vierter. 2020 wurde er bei "Let's Dance" Zweiter.