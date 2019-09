Für Löw unverzichtbar: Serge Gnabry und Toni Kroos

Löw darf man nun ähnliche Motive unterstellen. Am vergangenen Wochenende saß Gnabry im Bundesliga-Spiel der Bayern gegen Mainz leicht angeschlagen nur auf der Bank, Neuzugang Ivan Perisic spielte für ihn. Insgesamt verlief der Saisonstart nicht berauschend für Gnabry, den sensiblen Außenstürmer. Also kommt just in dieser Phase der Vertrauensbeweis von Löw, Gnabrys Ernennung zum Unantastbaren. Dieses Fingerspitzengefühl zeichnet Toptrainer aus.