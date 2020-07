Bright Arrey-Mbi (17), der von Flick für die Champions League nominiert wurde, will es Davies ebenso nachmachen wie Chris Richards (20). Der US-Amerikaner hat unter Flick bereits in der Bundesliga debütiert, aktuell genießt er ein paar Tage Heimaturlaub. "Das ist für uns enorm wichtig, dass die jungen Spieler auch ihre Familien wiedersehen. Er wird in den nächsten Tagen zurückkommen und Corona-Tests machen müssen, um dann am Training teilnehmen zu können", erklärte Flick.