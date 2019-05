Schlussfazit: Der FC Bayern vergibt den ersten Matchball - das Rennen um die Meisterschaft bleibt weiter spannend! Die Bayern kommen in Leipzig nicht über ein torloses Remis hinaus, Dortmund gewinnt gegen Düsseldorf mit 3.2. Somit entscheidet sich das Titelrennen erst am allerletzten Spieltag, die Bayern empfangen Eintracht Frankfurt, der BVB muss nach Gladbach. Mit einem Vorsprung von zwei Punkten geht der Rekordmeister in den 34. Spieltag. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende.