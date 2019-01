Noch schlimmer wird es, wenn Herzogin Meghan auf Instagram in Erscheinung tritt. "Ich werde diese Burger grillende, Z-Klasse-Schauspielerin nie als Herzogin akzeptieren!", heißt es dann. Immer öfter kippen die hämischen Kommentare in eine sexistische oder rassistische Richtung. Die anfängliche Meghan-Manie ist vorbei, die Herzogin gilt bei vielen als zickig, berechnend und polarisiert aktuell so stark wie keine Herzogin vor ihr.