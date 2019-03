München - Bei Serge Gnabry wäre der Begriff "frühreif" eine Untertreibung. Heute wie damals. Mit gerade einmal 16 Jahren wagte der Offensivstar des FC Bayern einst das Abenteuer im Ausland, vom beschaulichen Weissach in der Nähe von Stuttgart ging es in die Weltmetropole London. Der FC Arsenal bezahlte 100.000 Euro Ablöse an den VfB. Wahnsinnig viel Geld für einen Teenager. Im März 2019 liegt Gnabrys Marktwert nun bei 40 Millionen Euro. "Wer weiß, wo ich wäre, wenn ich in Stuttgart geblieben wäre", blickte Gnabry im "Playboy" zurück: "Ich hatte schon Bedenken, bin aber halt ein Risiko-Mensch."