Odriozola kann nur anfangs überzeugen

Gegen den FC Chelsea wird er aber noch keine Option sein – und was einen Platz in der Startelf betrifft, gilt das auch für einen Martínez-Landsmann: für Alvaro Odriozola. Der 24-Jährige gab am Freitagabend beim Zittersieg gegen Paderborn sein Bundesliga-Debüt, im 3-5-2-System sollte der Spanier auf der rechten Seite wirbeln. Wirklich gut klappte das nur in der Anfangsphase.