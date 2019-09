Nach Karl-Heinz Rummenigge meldet sich nun auch Uli Hoeneß zu Wort und teilt heftig gegen den Torwart des FC Barcelona und den Deutschen Fußball-Bund aus. "Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden ohne Grund", feuert der Bayern-Präsident nach dem CL-Auftaktsieg in der Mixed Zone in Richtung DFB.