Das sei "unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung problematisch". Außerdem verweist Böhle auf den Isartiger, ein Projekt, das im Westen der Stadt erprobt wird. Frauen – und Männer! – können dort samstagabends ab 19 Uhr und bis Sonntagfrüh um 2 Uhr an Haltestellen in "Tiger" einsteigen, die man vorab per Smartphone bestellt. Es handelt sich um Sammeltaxis, man muss also Umwege in Kauf nehmen, wenn andere Fahrgäste woanders hinwollen.