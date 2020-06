Hoppla! Köllners Reaktion lässt erahnen: Das Thema Schommers lässt ihn so kalt nicht. Schließlich wurde seine damalige rechte Hand zu seinem Nachfolger in Nürnberg, was dem Kontakt der beiden Aufstiegscoaches nicht zuträglich war – im Gegenteil: "Der ist abgerissen. Da gibt es von meiner Seite nichts mehr zu sagen. Es war so nicht besprochen", sagte Köllner einst bei "Blickpunkt Sport" über seine Enttäuschung darüber, von Schommers und den Cluberern im Dunklen gelassen worden zu sein.