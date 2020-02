Weltmeister Hernández kam nach seiner im Oktober erlittenen Sprunggelenksverletzung in den letzten 23 Minuten im Abwehrzentrum zum Einsatz. Flügelspieler Coman wurde nach zwei Monaten Pause wegen einer Knieverletzung von Trainer Hansi Flick in den Schlussminuten eingewechselt. "Lucas war gut. Ich bin froh, dass er wieder mitmachen kann. Er muss fit werden und braucht Spielpraxis. Genau wie King und Serge (Gnabry, d.Red.). Wir brauchen sie in den Top-Wochen in Top-Form", sagte Salihamidzic.