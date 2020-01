Goretzka gibt dem FC Bayern das "gewisse Etwas"

Ehrliche, aufrichtige Worte Goretzkas, der gegen Schalke nicht nur wegen seines Tores herausragte. Thomas Müllers Treffer zum 2:0 legte er per Kopf und mit viel Übersicht vor. Müller war deshalb auch in erster Linie von Goretzkas Assists begeistert. "Das habe ich schon mal gesehen", sagte Müller auf AZ-Nachfrage zum akrobatischen Tor des Kollegen: "Ich fand seine Vorlage zu mir deutlich ansprechender. Das andere ist ja eine Hit-and-hope-Situation." Schießen und hoffen – gegen Schalke klappte es, wie so vieles in Goalretzkas Spiel. "Ich wusste ehrlicherweise gar nicht so recht, wohin mit dem Ball – im Zweifel dann halt einfach ins Tor", sagte Bayerns Matchwinner mit einem Schmunzeln.