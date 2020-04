Grün-Rot für Ausbau von Grünwalder Stadion

Die Rathaus-Grünen hatten sich schon in der Vergangenheit für die Kapazitätserweiterung des Stadions ausgesprochen. "An unserer bisherigen Position hat sich nichts geändert", sagt Grünen-Fraktionschef Florian Roth jetzt der AZ. Den Ausbau in der Form, wie er im Juli 2019 beschlossen wurde, sehe man "weiterhin als gegeben" an.