CSU-Klausur in Seeon Zank in der Union war gestern: Harmonie-Offensive von AKK

Dobrindt will mit europäischer Idee begeistern

Angesichts sich eintrübender Konjunkturaussichten könnte eine Anpassung des Koalitionsvertrags nötig werden, sagt Kramp-Karrenbauer und wendet so die sozialdemokratische Drohkulisse zum eigenen Vorteil – indem sie den Gestaltungsanspruch formuliert. Viele gemeinsame Aufgaben stehen bevor. Am 26. Mai naht mit der Europawahl der erste Prüfstein mit großen Schritten. Im Herbst stehen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen Landtagswahlen an. Dass die CSU mit Manfred Weber den Spitzenkandidaten der Union und der EVP für die Europawahl stellt, wirkt zusätzlich disziplinierend. Immerhin wollen CDU und CSU ein gemeinsames Wahlprogramm.

"Wir wollen mit der europäischen Idee begeistern", sagt Dobrindt bei einem Statement im Schneetreiben – das war in der CSU nicht immer so. Es gehe darum, Europa den Menschen zurückzugeben, ohne die Herausforderungen zu verschweigen. Dobrindt verteidigt den Besuch des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán bei der Klausur im vergangenen Jahr. Wer nicht wolle, dass auch Ungarn europafeindlichen Populisten in die Hände falle, der müsse das Gespräch suchen.