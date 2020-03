Jérôme Boateng: Sein Heimtraining in der Coronavirus-Krise

"Ich sollte in diesen Tagen die Hymne der Champions League hören", schrieb Boateng in Anspielung auf das ausgesetzte Achtelfinal-Rückspiel der Bayern in der Königsklasse gegen den FC Chelsea, das eigentlich diese Woche hätte stattfinden sollen.