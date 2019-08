Nach AZ-Informationen soll Hernández in der kommenden Woche während des Trainingslagers am Tegernsee (6. bis 10. August) wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Der Verteidiger liege bei seiner Rückkehr "voll im Plan", heißt es aus Bayern-Kreisen. Ende März war Hernández am Innenband im rechten Knie operiert worden, inzwischen ist er wieder (fast) voll belastbar. "Ich hoffe, dass ich zum Saisonstart zu hundert Prozent fit bin", erklärte Hernández bei seiner offiziellen Vorstellung Anfang Juli.