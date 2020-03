Nach AZ-Informationen ist es jedenfalls sehr fraglich, ob in der kommenden Woche in der Champions League gespielt wird. Für den 18. März ist das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen den FC Chelsea angesetzt, doch bei den Münchnern hält man es aufgrund der Corona-Entwicklung für gut möglich, dass die Partie abgesagt wird. Die Uefa will sich (erst) am 17. März dazu äußern.