Das demonstrierte Letztgenannter auch gegen Barca. Nicht nur, als er mit seinem Traum-Solo das 5:2 regelrecht erzwang, sondern auch in der Rückwärtsbewegung. Wenn Barcelona mal gefährlich vors Tor kam, dann rollte der Angriff meist über den rechten Flügel der Katalanen an, also dort, wo Davies verteidigt.

Boateng bekommt Probleme, wenn das Spiel schnell wird

Das defensive Stellungsspiel des Kanadiers ist noch ausbaufähig. Bisweilen verlässt sich der "Roadrunner" zu sehr auf seine atemberaubende Geschwindigkeit. Meistens gelingt es Davies auch, seinen Gegner in letzter Sekunde noch abzulaufen, ein gewisses Risiko besteht dennoch.Gerade bei einem Finalturnier mit K.o.-Spielen - ein Fehler zur Unzeit und der Triple-Traum könnte platzen. Zudem erlebt Jérôme Boateng zwar eine bemerkenswerte Renaissance, bekommt aber Probleme, wenn Gegner das Spiel schnell machen.

Die defensive Verantwortung ruht nicht nur auf den Schultern der Verteidiger. Auch die offensiven Flügelspieler Serge Gnabry und Ivan Perisic müssen in der Rückwärtsbewegung mitmachen und ihre Kollegen unterstützen, das war gegen Barca nicht immer der Fall.

Olympique Lyon ist in der Champions League Favoriten-Schreck

Sollte die Offensivmaschinerie der Münchner weiter so reibungslos laufen, wird sich niemand an defensiven Schönheitsfehlern stoßen. Doch so seltsam es klingen mag: Der kommende Gegner Olympique Lyon wird ein anderes Kaliber als die alternde Barca-Truppe.

Erst zermürbte die Defensive der Franzosen Superstar Cristiano Ronaldo und Juventus Turin (0:1/2:1), dann biss sich sogar das vermeintliche Offensiv-Genie Pep Guardiola mit Manchester City am OL-Bollwerk die Zähne aus (1:3). Inklusive Hinspiel gegen Turin kassierte der französische Rekordmeister nur drei Gegentreffer in 270 Minuten. Ebenso viele hatte sich Barcelona nach 27 Minuten gefangen.

FC Bayern - Lyon: Ein Fehler kann fatale Folgen haben

Gelingt es Lyon, auch Bayerns Sturmlauf zu stoppen, können sie den Münchnern mit ihrem Konterspiel gefährlich werden. Die Franzosen verfügen mit Maxwel Cornet und Leo Dubois über zwei pfeilschnelle Flügelspieler. Die Sturmspitzen Memphis Depay sowie Karl Toko Ekambi erreichen ebenfalls Top-Geschwindigkeiten und wissen, wie sie Räume hinter der gegnerischen Abwehr nutzen müssen.

Diese Trümpfe wird Lyon auch gegen die Bayern ausspielen wollen, besonders nach einer ausgiebigen Analyse des Viertelfinals. Keine Frage, viel Schwachstellen haben die Münchner aktuell nicht. Doch im Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Lyon könnte schon ein einziger Fehler den Triple-Traum beenden.

