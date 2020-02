FC Bayern: Drei Tore in der ersten Halbzeit in Mainz

In Mainz reichte den Bayern eine gute halbe Stunde zum souveränen Sieg. Robert Lewandowski (8.), Thomas Müller (14.) und Thiago (26.) sorgten früh für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Gäste dann passiver und verwalteten das Ergebnis. "In der ersten halben Stunde konnten wir wirklich genau das auf den Platz bringen, was wir uns vorgenommen hatten", sagte Abwehrchef David Alaba nach dem Spiel.