Premier League soll im Juni weitergehen

In England soll die Premier League am 1. Juni weitergehen und dann rasch zu Ende gespielt werden. Ein Modell, das auch in Deutschland vorstellbar ist? "Im Juli oder August starten wir in eine neue Saison, das ist zumindest die Hoffnung", sagte ein optimistischer DFB-Vizepräsident Rainer Koch am Sonntag im "Doppelpass" von Sport1. Es gehe "darum, den Klubfußball zu retten. Wir müssen auch an den Tag nach Corona denken."