RB Leipzig gegen FC Bayern: Erst Liga, dann Pokal-Finale

Es ist eine ganz besondere Konstellation: Am vorletzten Bundesliga-Spieltag muss der FC Bayern beim Drittplatzierten RB Leipzig ran. Für die Münchner geht es um die Meisterschaft – bei einem Sieg wäre dem deutschen Rekordmeister der siebte Titel in Folge sicher. Genau zwei Wochen später treffen dann nochmal beide Mannschaften aufeinander – diesmal allerdings im Berliner Olympiastadion. Das DFB-Pokal-Finale steht auf dem Programm!

Bayern-Trainer Niko Kovac hat nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool also weiterhin die Chance auf das Double. Dennoch ist der Coach nicht unumstritten – auch intern, sogar unter den Spielern, soll der Kroate kritisiert werden. Kovac, er hat beileibe keinen leichten Stand beim FC Bayern.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Neuer fällt aus

Der Comeback-Plan von Manuel Neuer ist gescheitert, der Torwart kann am Samstag nicht gegen Leipzig spielen – das sagte Kovac bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Manuel Neuer ist noch nicht soweit, er wird nicht mit nach Leipzig fahren. Wir hoffen, dass er nächste Woche dann wieder mit der Mannschaft trainieren kann und wir ihn für die letzten beiden Spiele mit auf die Reise nehmen können."

Der Einsatz von Javi Martínez ist noch fraglich. Der Spanier verletzte sich am Mittwoch im Training, bekam einen Schlag aufs Schienbein und erlitt dabei eine schwere Prellung. Am Donnerstag hat er nicht mittrainiert, so Kovac.