37. Minute: TOOORRRR! VfL Wolfsburg - FC Bayern 0:2 - Torschütze: Cuisance

Erstes Bundesliga-Tor für den jungen Franzosen - und was für eines! Cuisance wird rund 20 Meter vor dem Tor von Coman bedient, legt sich das Ding zurecht und zieht dann mit Wucht ab. Das Leder landet links oben im Toreck.

36. Minute: Nächste Chance für den FCB! Odriozola mal mit einer guten Flanke von rechts und der Pole steht rund zehn Meter vor dem Tor komplett frei, scheitert aber an Casteels!

32. Minute: Goretzka mit einem traumhaften Chipp-Ball direkt auf den Kopf von Müller im Strafraum, dessen Versuch landet aber auf dem Tor.

31. Minute: Beste Chance für den VfL! Mbabu flankt von rechts und Ginczek läuft in der Mitte ein. Seine Direktabnahme geht aber rechts am Kasten vorbei.

30. Minute: Von der linken Seite bringt Müller den Ball in die Mitte und der findet über Umwege Coman. Der Franzose trifft mit das rechte Außennetz.

28. Minute: Ginczek stützt sich beim Lauftzweikampf bei Odriozola auf. Der Bayern-Verteidiger hat etwas im Gesicht abbekommen, kann aber weitermachen.

25. Minute: Kurze Trinkpause für beide Teams.

22. Minute: Chance Bayern! Gnabry wird halbrechts im Strafraum von Müller in Szene gesetzt und prüft Casteels mit einem Flachschuss aufs lange Eck.

19. Minute: Neuer muss zum ersten mal eingreifen! Odriozola hatte da auf seiner rechten seite gepennt und Roussillon entwischen lassen. Der gibt von der Grundlinie in den Rückraum und dort zieht Brekalo ab. Gute Reaktion des FCB-Keepers!

17. Minute: Mal ein Abschluss der "Wölfe" - Brekalo hält aus knapp 30 Metern drauf - klar rechts vorbei.

14. Minute: Obwohl es für die Bayern heute eigentlich um nichts mehr geht, versuchen die Gäste, zielstrebig nach vorn zu spielen. Die Spieler sind wohl doch noch heiß auf den Rekord.

10. Minute: Hoffenheim führt übrigens aktuell gegen den BVB - Wolfsburg bräuchte aktuell also einen Sieg um das direkte Ticket für die Europa League zu lösen.

8. Minute: Gute Freistoßgelegenheit für den FCB - rund 25 Meter, halbrechts vorm Tor. Die Hereingabe von Cuisance landet aber in den Armen von Casteels.

4. Minute: TOOOOORRRR! VfL Wolfsburg - FC Bayern 0:1 - Torschütze: Coman

Das ging fix! Müller bekommt den Ball in der Nähe des Mittelkreises und leitet umgehend weiter. Der Pass landet perfekt im Lauf von Coman und der vollendet locker per Flachschuss. Noch vier Treffer bis zum Torrekord!

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt!

15.27 Uhr: Hier werden aktuell noch zwei Wolfsburger-Profis verabschiedet. Gleich geht's los!

15.15 Uhr: Der vielleicht größte individuelle Gewinner dieser Bayern-Saison ist der Kanadier Davies. Der 19-Jährige flöst auch dem heutigen Gegner Respekt ein. Wolfsburg-Sportdirektor Marcel Schäfer bezeichnete den FCB-Youngster im AZ-Interview als "besten Linksverteidiger der Liga".

15.05 Uhr: Abseits vom rein sportlichen Geschehen war Thiago natürlich das große Thema an der Säbener Straße. Laut Medienberichten soll der Spanier mit einem Wechsel liebäugeln.

14.55 Uhr: Für die Bayern ist ein Sieg heute mehr Kür als Pflicht. Für Wolfsburg (Platz 6/49 Punkte) geht es im Fernduell mit den punktgleichen Hoffenheimern (Platz 7) um das direkte Ticket für die Gruppenphase der Europa League.

14.45 Uhr: Die Bayern können zum Saisonabschluss noch ein paar Rekordmarken knacken. Schießen die Münchner heute fünf Tore, würden sie ihren eigenen Saisonrekord aus der Spielzeit 1971/72 knacken. Die weiteren möglichen Rekorde finden Sie hier.

14.31 Uhr: Die Aufstellung ist da! Wie bereits von Flick angekündigt, bekommt Real-Leihgabe Odriozola einen Startelf-Einsatz als Abschiedsgeschenk. Die einzige Überraschung ist Cuisance, der für Kimmich in die erste Elf kommt. Bayerns Dauerbrenner Kimmich erhält eine Pause.

14.27 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Der FC Bayern ist heute am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison in Wolfsburg gefordert. Am Ende des Spiels bekommen die Münchner die Schale überreicht. Anpfiff ist um 15.30 Uhr - wir berichten live!

FC Bayern im Saisonfinale gegen Wolfsburg gefordert

Die 30. Deutsche Meisterschaft ist bereits seit Mitte Juni fix, am Samstag bekommt der FC Bayern die Schale überreicht. Zuvor möchte sich der Rekordmeister am 34. Spieltag beim Gastspiel in Wolfsburg standesgemäß mit einem Sieg aus der Saison verabschieden.

Den Bayern winkt sogar noch der eigene Torrekord von 101 Treffern. Bisher haben die Münchner 96 Saison-Tore erzielt.

Startelfgarantie für Álvaro Odriozola

Auch Robert Lewandowski, der sich am Samstag erneut die Torjäger-Kanone sichern wird, kann in Wolfsburg noch Bestmarken knacken.

Eine Startelfgarantie für die Partie in der Autostadt hat bereits Leihgabe Àlvaro Odriozola erhalten. "Klar, er hatte nicht viele Einsätze, aber am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg wird er auf jeden Fall von Anfang an spielen", sagte Flick über den Spanier, der am Saisonende wieder nach Madrid zurückkehren wird.

Lesen Sie hier: Thiagos möglicher Abschied und die Folgen