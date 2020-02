FC Bayern kann mit Sieg vorlegen

Mit einem Sieg gegen den SC Paderborn könnte der FC Bayern den Vorsprung in der Bundesliga zumindest über Nacht auf vier Punkte ausbauen und würde so den Druck auf die Konkurrenz erhöhen.

Außerdem könnten die Münchner mit einer guten Leistung gegen das Tabellenschlusslicht nochmal ordentlich Selbstvertrauen vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea in der kommenden Woche sammeln.

Für die Paderborner geht es darum, sich in München ordentlich zu verkaufen und dem Rekordmeister so gut wie möglich Gegenwehr zu leisten. Die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt müssen die Ostwestfalen vermutlich in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz sammeln.

Flick muss die Abwehr umbauen

Trotz des zumindest in der ersten Halbzeit souveränen Auftritts gegen den 1. FC Köln, geht Hansi Flick nicht ohne Probleme in die Partie.