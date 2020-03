FC Bayern im bayerischen Derby gegen FC Augsburg

Nach dem knappen, aber dennoch souveränen 1:0-Erfolg im Pokal-Viertelfinale bei Schalke 04 ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg wollen die Münchner die Spitzenposition in der Liga weiter verteidigen. Derzeit beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig drei Punkte.

Gegner Augsburg, der als Tabellendreizehnter nur noch sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang hat, wartet hingegen seit vier Spielen auf einen Sieg.

Flick wieder mit mehr Optionen

Personell gesehen stehen Hansi Flick gegen Augsburg wieder mehr Optionen zur Verfügung. "Javi Martínez und Lucas Hernández haben heute beide mittrainiert", bestätigte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz am Freitag. Sie sind demnach auch gegen Augsburg im Kader. Zudem hat Jérôme Boateng seinen Magen-Darm-Infekt überstanden. Für Kingsley Coman kommt ein Einsatz laut Flick aber noch zu früh.

Der Rekordmeister wird am Sonntag in der Allianz Arena in besonderen Trikots auflaufen: Anlässlich des 120-jährigen Klubbestehens wurde ein Retro-Jersey in Anlehnung an die erste Meisterschaftssaison des FC Bayern 1931/32 gestaltet.