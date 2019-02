Bayern gegen Schalke: Zwei Teams unter Druck

Fußball-Klassiker am Samstagabend (18.30 Uhr) in der Allianz Arena – der FC Bayern empfängt den FC Schalke. Es ist das Duell der schwächelnden Mannschaften, beide Vereine dürften sich die bisherige Saison anders vorgestellt haben.

Der FC Bayern rangiert nach der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen auf dem dritten Tabellenplatz, der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund beträgt mittlerweile sieben Punkte. Für die Gelsenkirchener ist es bisher eine Saison zum Vergessen, die "Königsblauen" sind in der zweiten Tabellenhälfte zu finden und stehen lediglich auf dem zwölften Platz. Natürlich viel zu wenig für die Ansprüche der Schalker!

Beide Mannschaften stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals – die Bayern kamen in dieser Woche mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Berlin weiter. Der FC Schalke schlug Fortuna Düsseldorf überzeugend mit 4:1. Das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Schalke konnten die Münchner für sich entscheiden. James Rodríguez und Robert Lewandowski trafen am 22. September beim 2:0-Erfolg in der Veltins-Arena.

FC Bayern gegen Schalke: Neuer-Einsatz?

Für das Spiel gegen Schalke muss Bayern-Trainer Niko Kovac wohl erneut auf Torhüter Manuel verzichten, den weiterhin seine Verletzung am Daumen plagt: "Es entscheidet immer der Spieler. Zuletzt hat sich Manuel dazu entschieden, nicht zu spielen. Momentan sieht es nicht danach aus, dass er morgen spielt", so der Kroate bei der Pressekonferenz am Freitag. "Wir müssen - auch im Hinblick auf das Liverpool-Spiel - schauen, dass sich die Verletzung nicht verschlimmert. Wenn Manuel sein Go gibt, dann können wir weiterschauen."