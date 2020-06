14.20 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker. Der FC Bayern ist heute bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Anpfiff in Leverkusen ist um 15.30 Uhr - wir berichten live!

FC Bayern zu Gast in Leverkusen

Die heiße Phase für den FC Bayern im Ligaendspurt beginnt! Fünf Spieltage vor Saisonende wartet am Samstagnachmittag mit Bayer 04 Leverkusen eine schwere Aufgabe. Während der Rekordmeister im Rheinland mit einem Sieg den nächsten Schritt Richtung Titel machen will, kämpft die Werkself als Tabellenfünfter noch um die Champions-League-Plätze.

Das Team von Peter Bosz spielt eine starke Halbserie und belegt nach dem FC Bayern und Borussia Dortmund Rang drei in der Rückrundentabelle. Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Leverkusener hat Bayerns Wunschspieler Kai Havertz. Seit geraumer Zeit wird das Top-Talent mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht.

Gibt Thiago sein Comeback?

In der Startelf von Hansi Flick könnte es am Samstag ein paar Änderungen geben. Jérôme Boateng dürfte für den angeschlagenen Lucas Hernández wieder von Beginn an auflaufen. Spielmacher Thiago könnte sein Comeback nach der Corona-Pause geben, er wird auf jeden Fall im Kader stehen. Der Spanier trainiert nach seiner Adduktorenverletzung seit Wochenbeginn wieder mit dem Team. Für ihn müsste wohl Leon Goretzka aus der Startformation weichen.

